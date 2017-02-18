النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 20ر52 دولارا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ثلاثة سنتات في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 20ر52 دولار أمريكي مقابل 17ر52 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف رغم زيادة نشاط الحفر بالولايات المتحدة وتسجيل مستوى قياسي للمخزونات في مواجهة جهود كبار المنتجين في (أوبك) وخارجها لتخفيض إنتاجهم وتقليص تخمة المعروض.

وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا ليبلغ عند التسوية 81ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات ليصل الى مستوى 40ر53 دولار.