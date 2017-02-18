العدساني: مقاضاتي في قضية الإيداعات فرصة لأكشف كل المعلومات

ذكر النائب رياض العدساني :”قلتها بالسابق وأكررها اليوم بأنني سأتحمل كامل مسؤولياتي بشأن قضية الإيداعات المليونية, فمن فكر بمقاضاة من كرر كلامي حرفياً دون زيادة أو نقصان”

وتابع:”: أبعد المغردين كلياً وقم بمقاضاتي لأبين الحقيقة أمام المحاكم وأؤكد صحة كل ما ذكرته بقاعة عبدالله السالم، فهي فرصة لا تعوض لكي يعرف الشعب الكويتي الشريف جميع المعلومات ويطلع على كافة البيانات والتفاصيل”.

وزاد:”ردًا على كل من يهدد بمقاضاتي، فإنني أقول له إياك أن تتراجع “أكبر ما بخيلك اركبه”.

واضاف العدساني:”أستشهد بقول المولى عز وجل “بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ”