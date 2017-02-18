“التمييز” تبطل إقرار دين ب٣٠٠ ألف دينار من إعلامي لطليقته الممثلة

قضت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي ببطلان اقرار دين على إعلامي (مقدم برامج) ب٣٠٠ ألف دينار لطليقتة المذيعة والممثلة، واعتباره كان لم يكن وبراءة ذمتة.

وتتلخص الواقعه بان أثناء زواج الإعلامي بالمذيعة والممثلة استغلت طيشه وهواه الجامح لها وتحصلت منه على هذا الاقرار والثابت به مديونيته لها بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ الف دينار.

وقد حضرت مع الإعلامي أمام المحكمة المحامية نوره الرقم وبينت للمحكة مخالفة القانون والخطا في تطبيقة والفساد بالاستدلال وقدمت للمحكمة الأدلة على ان الممثلة المذيعة لا تمتلك في البنوك المختلفة حسابات تزيد عن الف دينار وانها لاتملك مثل المبلغ موضوع التداعي ولم تقدم أي مستند يفيد امتلاكها لمثل هذا المبلغ أو سببا لقيامها باقراضة هذا المبلغ وانه وقعة لها نتيجة الطيش والهوي الجامح.