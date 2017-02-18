عامر البسيس: إحالة رئيس نقابة “السكنية” للتحقيق.. إجراء تعسفي يخالف اللوائح والقوانين

أعلن إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي تضامنه الكامل مع رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم الذي أحاله أحد قيادي المؤسسة إلى التحقيق في إجراء تعسفي يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها كونهما خصمين وتتداول حاليا في القضاء قضية كانت القيادية قد رفعتها ضد رئيس نقابة السكنية منذ فترة .

وطالب رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس وزير الإسكان والخدمات العامة ياسر أبل بالتدخل وإحتواء الازمة قبل تفاقمها فلقد عرفنا عنه منذ توليه المسئولية رجل المواقف الصعبة والعدل والإنحياز للطبقة العاملة بإعتبارهما العمود الفقري للعمل داخل المؤسسة فليس من العدل إحالة موظف ورئيس نقابة للتحقيق لمجرد التعبير عن الرأى أو الادلاء بتصريح صحافي عبر وسائل الاعلام في دولة مؤسسات ودستور وقانون كفل حق التعبير عن الرأى وحرية الإعلام .

ووصف البسيس قرار إحالة رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعسفي وغير مقبول وتفوح منه رائحة الشخصانية وإستخدام خاطئ من قيادية في الدولة لأدوات المحاسبة بل وجهل بالدور المنوط به رئيس النقابة الذي يعد الممثل الشرعي وأعضاء النقابة لكافة العاملين في المؤسسة الذين منحوهم الثقة في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم ورفع الظلم عنهم بكل السبل والادوات القانونية التي تضمن هذه الحقوق والمكتسبات .

وتمنى البسيس على الوزير أبل وقيادي المؤسسة العامة للرعاية السكنية التدخل السريع لحل الازمة وإعادة أجواء الود والتعاون إلى سيرتها الأولى فيما بين المؤسسة كجهة تنفيذية والنقابة كجهة عمالية تهدف الى توفير مناخ العمل الملائم أمام كافة العاملين لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل رفعة الكويت ورقيها لاسيما أن قطاع الاسكان والعاملين فيه تعول عليه الدولة في إحداث التنمية المنشودة مشيرا إلى أن أجواء التوتر لن تكون أبدا في صالح العمل في ظروف مع أحوجنا فيها إلى تهدئة الاوضاع على جميع الاصعدة لإفساح المجال أمام قطار التنمية الذي توقف كثيرا بسبب الصراعات والمشاحنات .