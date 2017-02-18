غوارديولا يحسمها: لن أعود لتدريب برشلونة

خرج المدرب الإسباني بيب غوارديولا مؤخرا عن صمته فيما يتعلق بإمكانية عودته لقيادة فريق برشلونة مستقبلا.

وأعلن مدرب مانشستر سيتي الحالي أنه لن يعود أبدا لكامب نو، نافيا تقارير تحدثت عن محاولات لإقناعه بالعودة تزامنا مع تصاعد الضغوط على المدرب لويس إنريكي لسوء النتائج.

وتابع بيب في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية : المرحلة أو الفترة مع برشلونة قد انتهت.

كما قال إن برشلونة لا يزال الفريق الأفضل بالعالم بالرغم من الهزيمة أمام باريس سان جرمان 4/0 في دوري الأبطال، مؤكدا أن عقلية الفريق تجعل بإمكانه تخطي هذه الخسارة بسهولة.