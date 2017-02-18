الحربي يحذر: السمنة تنتشر و 60 في المئة يعانون من الخمول البدني

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أن مؤشرات الخمول البدني وفقا للمسح الصحي الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قد بلغت 60 في المئة، مبينا أن معدلات انتشار السمنة في تزايد ما يعد ناقوس خطر للتنبيه لأهمية المبادرات الإيجابية المشجعة على ممارسة الرياضة بصورة منتظة للوقاية من أمراض القلب.

وشدد الوزير الحربي خلال رعايته فعاليات الماراثون الثامن والذي انطلق أمام شاطئ مستشفى الأمراض الصدرية تحت شعار «أصدقاء القلوب» على أهمية التصدي لأمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها ولايخفى علينا أهمية ممارسة النشاط البدني كأحد الاستراتيجيات الوقائية لأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية”.

ولفت الوزير الحربي إلى اهتمام وزارة الصحة ووضعها الوقاية من أمراض القلب، كذالك الأمراض المزمنة غير المعدية على قمة اهتماماتها وهي تأتي ضمن برنامج التنمية في الخطة الحكومية.