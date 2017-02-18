“البلدية”: إحالة موضوع هدم مبنى غير مرخص بجوار مسجد في الصليبية إلى التحقيق

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن الادارة العليا في الجهاز التنفيذي على اطلاع كامل بشأن ما أثير حول موضوع إزالة مبنى غير مرخص بجوار مسجد في منطقة الصليبية وستتعامل معه بكل شفافية بناءا على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الذي امر بإحاله الموضوع للتحقيق.

وذلك في بيان صحافي أصدرته اعلنت فيه أن وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أمر بإحالة ما أثير حول هدم مبنى بجوار المسجد إلى جهة التحقيق المختصة في الجهاز التنفيذي يوم الخميس الماضي بخصوص هذا الموضوع خاصة أن عملية الإزالة للمبنى غير المرخص تمت في شهر اغسطس من العام الماضي.

و كشفت مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري سيصدر قرارا بإيقاف ثلاثة مسؤلين في فرع بلدية محافظة الجهراء عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة بشأن مبنى غير مرخص في منطقة الصليبية.

يذكر أن من بين الموقفين نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الجهراء والفروانية ومدير فرع بلدية الجهراء ومدير إدارة السلامة ببلدية الجهراء.