الخضير يشيد بالقرارات الإصلاحية للجبري ويدعو الحكومة لضبط التعيينات

أشاد النائب الدكتور حمود الخضير بالقرارات الإدارية التي اتخذها وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري مؤخرا والتي ترفع الظلم عن العديد من الموظفين في مناصب مختلفة داخل وزارة الأوقاف .

وأضاف الخضير أن مثل هذه القرارات يؤكد النفس الإصلاحي للجبري وهو ما نتمنى أن يستمر في مختلف الوزارات والجهات الحكومية ، معربا عن تقديره لأي خطوة إصلاحية يتخذها الوزراء .

وقال الخضير ” كما جئنا للرقابة والتشريع، وكما أننا سنتصدى من خلال أدواتنا الدستورية لأي خلل أو تقصير لدى الوزراء فإن من الإنصاف أيضا أن نتقدم بالشكر لأي خطوة إصلاحية من قبل الحكومة وسنشد على يد أي وزير يتحرك من أجل الإصلاح والتطوير والمصلحة العامة بعيدا عن أي أجندات شخصية “.

ودعا الخضير الوزراء كافة إلى متابعة أداء قيادات وزاراتهم والجهات التابعة لهم لأن الوزير هو المساءل سياسيا أمامنا عن أي خلل في وزارته .

وأشار إلى هناك من يتحدث عن تعيينات وترشيحات غير مستحقة في مناصب قيادية وإشرافية ، مؤكدا أن ضبط هذه العملية يتطلب حسا وطنيا من الوزراء وعدم الرضوخ لغير ما تمليه المصلحة العامة ، كما أن على الحكومة التعاون في إقرار قانون ينظم هذه التعيينات .