تأييد براءة مواطن من قرض ربا فاحش بــ 100 ألف دينار

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة مواطن من قرض مواطن آخر بمبلغ 100 ألف دينار نقدا بربا فاحش .

وأمام المحكمة حضر المحامي أحمد إبراهيم الفيلكاوي وترافع شفاهة عن المجني عليه مؤكدا أن موكله أنكر الاتهام المسند إليه منذ فجر التحقيقات ناهيك عن أن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة دون دليل يقيني ولايسندها ثمة أي دليل معتبر،بالإضافة إلى خلو الأوراق من أي مايدين موكله والدليل على ذلك أن تحريات المباحث لم تسفر عن شئ يفيد التحقيق ويدعم ويؤيد صحة أقوال الشاكي .

وفي حين إستجابت المحكمة لدفاع المحامي الفيلكاوي وقضت لموكله من الاتهام المسند إليه ، تمسك المحامي الفيلكاوي بما جاء في حكم محكمة الجنح أمام الجنح المستأنفة مطالبا برفض وتأييد الحكم المستأنف وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها .