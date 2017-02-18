بارزاني: إقليم كردستان ملتزم بترسيم الحدود واتفاقية “خور عبدالله”

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اليوم السبت التزام الاقليم بالقوانين الدولية فيما يخص ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق لا سيما بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد (خور عبدالله).

جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح مع بارزاني على هامش أعمال (مؤتمر ميونيخ للأمن).

وقال الشيخ خالد الجراح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء انه بحث مع بارزاني العلاقات التاريخية بين دولة الكويت واقليم كردستان العراق وسبل تعزيزها.

وأكد بارزاني خلال اللقاء “التزام اقليم كردستان بالقوانين الدولية فيما يخص ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق لا سيما بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد (خور عبدالله)”.

واعرب المسؤولان عن تأييدهما لتعزيز التعاون الأمني بين دولة الكويت واقليم كردستان العراق بخصوص محاربة الارهاب الدولي لا سيما ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

يذكر ان الشيخ خالد الجراح يشارك حاليا في أعمال الدورة ال53 للمؤتمر الأمني الدولي الذي انطلقت أعماله بمدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا أمس الجمعة.

ويعد (مؤتمر ميونيخ للأمن) الاهم والاكبر من نوعه في العالم ويشارك فيه أكثر من 500 شخصية رفيعة المستوى من المجالات الامنية والدفاعية والسياسية والاقتصادية.