أبوظبي تستضيف احتفالات اليوم الوطني الكويتي

تستضيف العاصمة أبوظبي احتفالات اليوم الوطني الكويتي تحت شعار “كويتي ويحتفل بداره”، بتنظيم من مؤسسة تيرنبيري الكويت للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وياس مول، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2017 في ياس مول.

وسيتمكن زوار ياس مول من الاستمتاع بالعروض التقليدية الرائعة خلال الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، بحضور ضيف الشرف الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح، وكبار الشخصيات، حيث سيقدم الاحتفال فرصة للزوار للتعرف على تراث وثقافة الكويت من خلال عروض تراثية ومختلف أنواع الضيافة العربية، والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي ستجمع الثقافات والجنسيات المختلفة تحت سقف واحد في ياس مول.

كما سيتضمن المهرجان الذي سيديره الإعلامي الكويتي وائل الحويدر المذيع بتلفزيون دولة الكويت، والإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من بينها مسابقات تراثية للأطفال وهدايا تذكارية توزع على المشاركين تمثل أبراج الكويت وتقديم الأعلام الكويتية. وسيتم توزيع 500 شتلة من الزهرة الوطنية لدولة الكويت “العرفج”، ضمن “الفعالية البيئية” بمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي تم إعادة إنتاجها في مشروع بيئي رائد مشترك بين الجهات الحكومية المعنية والفرق التطوعية. ويأتي توزيع هذه الزهرة على جمهور المهرجان بالتزامن مع الاستجابة لعام الخير.

وسيستضيف المهرجان “الفعالية العلمية” بمشاركة مخترعين شابين كويتيين اللذين سيعرضان أحدث اختراعاتهم، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية بمشاركة أشهر الرسامين الكويتيين الفنان محمد الشيخ الفارسي الذي سيعرض لوحات فنية وورش عمل فنية مباشرة للأطفال تتضمن أجمل رسومات في حب الإمارات والكويت وتوزيع الهدايا عليهم.

وسيتخلل برنامج المهرجان فقرة “أنا كويتي وأحب الإمارات” لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيشارك فيها سفير مرض “متلازمة الداون” بالكويت الطفل علي شهاب، وذلك إيماناً من اللجنة المنظمة بأهمية إشراك جميع أفراد المجتمع في هذه الاحتفالية. وستختتم فعاليات المهرجان بعروض وأهازيج وطنية للفرقة الشعبية التراثية.

وأكد الدكتور علي عباس النقي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة تيرنبيري الكويت للمؤتمرات والمعارض أن التاريخ يشهد على مدى صلابة وقوة العلاقات بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما حظيت به من دعم وحماية من قيادتي البلدين الحكيمتين، وإيمانا من الشعبين الشقيقين بقوة روابط الدم والقربى.

وأضاف النقي أن اختيار إمارة أبوظبي مكاناً لهذا الحدث الوطني الكبير يأتي لما تتمتع به من تميز وتطور سياحي واقتصادي وثقافي وبيئي على مستوى العالم، بما يشجع المسافر الكويتي لاختيارها ضمن وجهاته الرئيسية.

ودعا النقي الجمهور الكويتي لقضاء إجازتهم في أبوظبي والاحتفال بالعيد الوطني في ياس مول، ليتشارك والجمهور الإماراتي بهذه المناسبة، متوجهاً بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الحدث، وإلى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لدعمها للمهرجان، مشيداً بما تبذله من جهود متميزة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة، وإلى إدارة “ياس مول” على استضافة هذا الحدث فيه، لافتاً إلى أنه تم اختيار “ياس مول” لإقامة الفعاليات كونه يعد أكبر المراكز التجارية والترفيهية في أبوظبي، ويبعد مدة 10 دقائق فقط عن مطار أبوظبي الدولي.

وقال سعود خوري، مدير عام ياس مول: “يسعدنا استضافة احتفال اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة هذا العام في ياس مول، ونحن حريصون على الترحيب بزوارنا من سياح ومقيمين في هذه المناسبة التزاما منا بتقديم الفعاليات والأنشطة التي تشرك مختلف الفئات المجتمعية وتحقيق تجربة تسوق فريدة ومميزة لجميع الزوار”.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة “تأتي مشاركتنا في هذه الاحتفالات تعبيراً عن مشاعر الحب والاعتزاز بالأشقاء في دولة الكويت الشقيقة، وحرصنا على مشاركتهم فرحتهم بالأعياد الوطنية، حيث سيقدم الاحتفال فرصة للزوار للتعرف على تراث وثقافة الكويت من خلال عروض فنية ثقافية وتراثية. كما ونحرص من خلال هذه المشاركة على الترويج لإمارة أبوظبي ومقوماتها السياحية أمام زوار ياس مول من مختلف الجنسيات وبخاصة الجمهور الكويتي أحد أهم الأسواق الخليجية المستهدفة في قطاع السياحة في الإمارة بهدف ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة سياحية رائدة ترضي كافة الأذواق والفئات العمرية”.