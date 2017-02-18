برلمان تفاعل النواب مع المغردين..

الهاشم تطلب منهم “إجازة” والطبطبائي يبحث عن حل لـ”الأزمة المرورية”

المحرر البرلماني
منذ 49 دقيقة
أضف تعليق

تأكيدا على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأداء البرلماني لبعض النواب ، أثارت تغريدة للنائبة صفاء الهاشم تفاعلا مع المغردين في “تويتر” حين طلبت منهم “إجازة لمدة ٤ أيام.

وقالت الهاشم في تغريدتها: أحبتي الشعب الكويتي،بما أنكم رئيسى المباشر ومنحتونى ثقتكم, أطلب منكم الموافقه على منحى إجازه لمدة ٤ أيام اعتبارا من ٢٠ فبراير .

أما النائب عمر الطبطبائي فكان تفاعله مباشرا مع المغردين حين طلب منهم المشاركة في جلسة “عصف ذهني” في “تويتر” لإيجاد حل لمشكلة الازدحام المروري.
وقال الطبطبائي: سؤال لكل من يود المشاركة … ما هي أفضل الحلول للقضاء على الزحمة المرورية ؟

وأتبع الطبطبائي تغريدته بأخرى موجهة للحكومة قال فيها : لو تعلم الحكومة بالكم الهائل من العقليات الموجودة في تويتر لما احتاجت للذهاب للشركات او المكاتب العالمية لايجاد الحلول لمشاكلها .

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *