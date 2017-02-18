الهاشم تطلب منهم “إجازة” والطبطبائي يبحث عن حل لـ”الأزمة المرورية”

تأكيدا على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأداء البرلماني لبعض النواب ، أثارت تغريدة للنائبة صفاء الهاشم تفاعلا مع المغردين في “تويتر” حين طلبت منهم “إجازة لمدة ٤ أيام.

وقالت الهاشم في تغريدتها: أحبتي الشعب الكويتي،بما أنكم رئيسى المباشر ومنحتونى ثقتكم, أطلب منكم الموافقه على منحى إجازه لمدة ٤ أيام اعتبارا من ٢٠ فبراير .

أما النائب عمر الطبطبائي فكان تفاعله مباشرا مع المغردين حين طلب منهم المشاركة في جلسة “عصف ذهني” في “تويتر” لإيجاد حل لمشكلة الازدحام المروري.

وقال الطبطبائي: سؤال لكل من يود المشاركة … ما هي أفضل الحلول للقضاء على الزحمة المرورية ؟

وأتبع الطبطبائي تغريدته بأخرى موجهة للحكومة قال فيها : لو تعلم الحكومة بالكم الهائل من العقليات الموجودة في تويتر لما احتاجت للذهاب للشركات او المكاتب العالمية لايجاد الحلول لمشاكلها .

سؤال لكل من يود المشاركة … ما هي أفضل الحلول للقضاء على الزحمة المرورية ؟ — عمر الطبطبائي (@Tabtabaee) ١٨ فبراير، ٢٠١٧

لو تعلم الحكومة بالكم الهائل من العقليات الموجودة في تويتر لما احتاجت للذهاب للشركات او المكاتب العالمية لايجاد الحلول لمشاكلها … — عمر الطبطبائي (@Tabtabaee) ١٨ فبراير، ٢٠١٧