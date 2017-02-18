«الأوقاف»: مسجد الصليبية لم تقم فيه صلاة.. وجارٍ العمل على بنائه

أكد الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشعل العتيبي حرص الوزارة على رعاية المساجد وتوفيرها في كل المناطق مراعاة للكثافة السكانية في جميع محافظات الكويت.

وكشف العتيبي في بيان توضيحي ان «مسجد الصليبية في القطعة 1 لم تقم فيه الصلاة أصلا ولم يرتده احد من المصلين بعد، وانما كان عبارة عن حوائط وأسقف خرسانية جاهزة الصب تم نقلها وتركيبها لانشاء المصلى، واثناء قيام البلدية بإزالة الانقاض اصيبت غرفة الكهرباء بالخطأ من قبل آليات البلدية، علما بأن المصلين يؤدون صلواتهم في شبرة قريبة من هذا المكان».

وأضاف أن «الوزارة ارتأت ايجاد المسجد البديل لاهالي المنطقة ومن ثم هدم الشبرة التي لا تليق بعبادة الله على ارض الكويت بلد الخير والعطاء».

وأوضح العتيبي ان «هذا الموقع مخصص في الأصل لبناء مسجد عليه، وتم تسلم حدوده من البلدية، وجارٍ الحصول على ترخيص من البلدية لبناء المسجد عليه، مبينا ان توجهات الوزارة تتوافق مع توجهات الدولة ومع قرارات مجلس الوزراء في شأن تحويل الشبرات الى مساجد متكاملة الخدمات تليق بمرتادي المساجد ومساعدة المصلين على اداء عباداتهم على اكمل وجه وهو نموذج معتمد من لجنة التعديات (الإزالات) والبلدية، وسبق للوزارة ان قامت ببناء عدة مساجد بهذا الطراز بدلاً من الشبرات غير المرخصة».

وختم العتيبي قائلا: «نحن على ثقة تامة بإجراءات الوزير الجبري لما فيه مصلحة المساجد وخدمة بيوت الله وحرصه على تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل سواء في وزارة الاوقاف او في بلدية الكويت».