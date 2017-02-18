العروض الصينية تنهال على «روني»

لا يزال بإمكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الاستغناء عن واين روني قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في الدوري الصيني هذا الشهر.

وترى أندية صينية عديدة وجود فرصة للتعاقد مع النجم الإنجليزي قبل أن يغلق باب الانتقالات الشتوية يوم 28 فبراير الجاري، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لصحيفة «تليغراف» البريطانية.

واقترح جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، أن يبقى روني لنهاية الموسم الجاري بمانشستر يونايتد، الذي يواجه بلاكبيرن في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي غدا، الأحد، لاسيما وأن الفريق يسعى للمنافسة للتواجد في المربع الذهبي بالدوري.

ولكن هذا الموقف ربما يتغير إذا أبدى قائد مانشستر يونايتد، الذي لما يشارك أساسيا منذ منتصف ديسمبر، موافقته على الرحيل خلال العشرة أيام المقبلة.

ويمتلك روني عروضا تصل قيمته على الأقل لـ32 مليون جنيه إسترليني في العام للرحيل إلى الصين، بينما يمكن للنادي الإنجليزي أن يطلب قيمة كبيرة للاستغناء عن روني، 31 عاما، والذي لا يزال يتبقى في عقده مع مانشستر يونايتد 18 شهرا.

ويبدو رحيل اللاعب في الصيف هو الأمر المرجح، ولكن أصحاب العروض الصينية يعملون بكد لإنهاء الصفقة في الفترة الحالية.

وستكون القيمة التجارية جراء التعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي غير مسبوقة بالنسبة للصينيين، وستساعد على نمو سريع للعبة في آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بكين جوان، الذي حاول وفشل في التعاقد مع روني الصيف الماضي، وفريق جوانجتشو إيفرجارند تاوباو، من بين الأندية الصينية التي ارتبط اسمها بالتعاقد مع اللاعب.

ورغم أن روني حاليا يبني بيتا جديدا، إلا أن هذا الأمر لن يكون عائقا أمام انتقاله للصين.