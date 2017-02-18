وفاة عمر عبد الرحمن داخل أحد السجون الأمريكية

أعلنت أسماء ابنة عمر عبد الرحمن، الأب الروحي للجماعة الإسلامية، وفاة والدها داخل أحد السجون الأمريكية.

وقالت أسماء في بيان مختصر على صفحتها بـ”فيس بوك”: “الشيخ عمر عبدالرحمن توفاه الله”.

وكانت المخابرات الأمريكية “CIA” تواصلت مع أسرة عمر عبد الرحمن مؤخرًا، من أجل تقديم طلب لسفارة واشنطن بالقاهرة، لإكمال عقوبة مؤسس الجماعة الإسلامية بمصر، نظراً لحالته الصحية المتأخرة جدًا- بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

يشار إلى أن خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما، قبل مغادرته البيت الأبيض بالعفو الصحى عن عمر عبد الرحمن، مضيفًا في بيان صحفى: “عمر عبد الرحمن تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية بعد إصابته بنزلة معوية حادة، مما دفع أسرته وهيئة الدفاع عنه بالمطالبة بترحيله للمستشفى للعلاج، وإطلاق سراحه بموجب عفو صحي”.