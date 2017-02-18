القائمة المستقلة في “الجامعة المفتوحة” تهنئ الطلبة بالفصل الدراسي الثاني

تقدم امين سر القائمة المستقلة رشيد الرشيد بالتهنئة لطلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2016، مؤكد “الرشيد” ان القائمة المستقلة ستكون على حسن ثقتكم كما عاهدتموها في خدمتكم بل ونعدكم بالمزيد من الإنجازات الأكاديمية ثم الترفيهية.

وتابع الرشيد مثنياً على جهود “أسود وملكات” القائمة المستقلة بفترة التسجيل للفصل الدراسي الثاني و هم حارصين على التواجد يومياً لمساعدة الطلبة من جميع التخصصات و أثبتو صدق نواياهم في الدفاع عن المكتسبات الطلابية والسعي لاستقبال شكاويهم و سرعة حلها بنسق متسارع كمثال عن مبدأ العمل النقابي السامي الذي كانت و لا زالت القائمة المستقلة عنوان له في الجامعة العربية المفتوحة داخل و خارج أسوارها.

وأعرب الرشيد بالختام عن أمتنانه لرئيسة قسم القبول و التسجيل ناهد الشيخ و موظفين القبول و التسجيل على حسن تعاونهم معنا لخدمة الطلبة شاكرين لهم ذلك.