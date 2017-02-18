نائب أحمدي نجاد يترشح لرئاسة إيران

أعلن حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأصبح السياسي الأول الذي يعلن عن مشاركته في استحقاق 19 مايو، على ما نقلت وسائل الإعلام.

أكد بقائي في بيان ترشحه بوصفه “مستقلًا”. في يونيو 2015 أوقف بقائي، وأمضى سبعة أشهر في السجن قبل الإفراج عنه، من دون كشف أسباب اعتقاله.

وفي سبتمبر 2016 أعلن أحمدي نجاد، الذي ترأس البلاد من 2005 إلى 2013 امتناعه عن الترشح، بعد تدخل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أكد الحاجة إلى تجنب “استقطاب ضار” بالبلاد.

وأخيرًا كرر أحمدي نجاد أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه لا يدعم أي مرشح فيها. ومن المتوقع ترشح الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم المعتدلين والإصلاحيين لولاية جديدة من اربع سنوات، لكنه لم يعلن ذلك رسميا بعد.

أما معسكر المحافظين فانشأ كتلة جديدة باسم “الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية” في ديسمبر لجمع مختلف اجنحة وشخصيات هذا التيار وطرح مرشح واحد.

في جميع الاحوال يترتب على أي ترشيح ان ينال الضوء الأخضر من مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون.