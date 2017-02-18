محمد إبراهيم.. مدربا للأزرق

أعلن رئيس اللجنة الفنية وعضو اللجنة الانتقالية المكلفة إدارة شؤون اتحاد كرة القدم خالد الفضلي اليوم السبت عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم والتعاقد مع المدرب الوطني محمد إبراهيم ليكون المدير الفني لمنتخب الكويت الاول ولمدة سنة.

وقال الفضلي: ان الاتحاد أسند أيضا مهمة قيادة المنتخب الأولمبي للمدرب الوطني عبدالعزيز حمادة على ان يقود المدرب الوطني وليد نصار دفة تدريب منتخب الشباب، مشيدا بالمدربين المختارين وما يمتلكونه من تاريخ مشرف في مجال التدريب.

وأضاف ان الهدف من التعاقد مع ابراهيم الذي يبدأ من الاول من ابريل المقبل هو تجهيز المنتخب الاول للاستحقاقات المقبلة في حال رفع الايقاف وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج المقررة نهاية العام الحالي.

وذكر إن اللجنة الفنية اعتمدت رسميا تشكيل الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات “ولم تتبق سوى الموافقة الرسمية من قبل الهيئة العامة للرياضة التي ستتكفل برواتب هؤلاء المدربين ليأخذ التعاقد الطابع الرسمي بصورة كاملة”.

يشار الى ان المدرب الوطني محمد ابراهيم يعد من أبرز المدربين الوطنيين ويمتلك تاريخا حافلا في قيادة تدريب نادي القادسية في 61 بطولة حقق منها 24 لقبا كما حقق مع نادي الكويت لقب الدوري في موسم (2014 – 2015) اضافة الى لقب كأس السوبر.