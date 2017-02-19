الحربي: 60 في المئة من الكويتيين “خاملون”

وزير الصحة الدكتور جمال الحربي على التزام الوزارة بالوقاية والتصدي لأمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، أكد أن مسحاً للوزارة توصل إلى أن معدل الخمول ينتشر بين المواطنين بنسبة 60 في المئة.

وقال الحربي، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة تنظيم «أصدقاء القلب» الثامن الذي تنظمه إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بشكل سنوي، وانطلق بحضور محافظ العاصمة ثابت المهنا، والوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان، وعدد كبير من مسؤولي محافظة ال عاصمة ووزارة الصحة، قال «لا يخفى علينا أهمية ممارسة النشاط البدني بصورة مستمرة ومنتظمة كإحدى الاستراتيجيات الوقائية من أمراض القلب والشرايين وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية والتي تؤثر الأعباء المترتبة عليها على الأفراد والاسر والمجتمعات، وعلى مسيرة التنمية الشاملة».

وأوضح أن مؤشرات الخمول البدني، وفقاً للمسح الصحي الذي أجرته وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن معدل انتشار الخمول البدني بين أفراد المجتمع الكويتي أكثر من 60 في المئة، وأن معدل انتشار السمنة في تزايد وهو بمثابة ناقوس، للتنبيه لأهمية هذا الـ «واكاثون» وغيره من المبادرات الايجابية المشجعة على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة للوقاية من أمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تضعها وزارة الصحة على قمة أولوياتها كأولوية تنموية رئيسية ببرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة.