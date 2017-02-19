وزير دفاع أميركا يصل الإمارات في أول زيارة للشرق الأوسط

وصل وزير الدفاع الأميركي، #جيمس_ماتيس ، السبت إلى الإمارات، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه مهماته الشهر الماضي، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ويعرف ماتيس، الجنرال المتقاعد الذي خدم في العراق وأفغانستان، المنطقة جيداً وكان يزورها باستمرار حين كان على رأس القيادة الوسطى الأميركية.

ومن المتوقع أن يلتقي ولي عهد أبوظبي، الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ووزير الدفاع، محمد البواردي.

ولم تصدر عن البنتاغون على الفور تفاصيل إضافية حول زيارة ماتيس الذي شارك خلال الأسبوع باجتماعات في بروكسل وميونيخ.

وكان هدف مهمته في تلك اللقاءات طمأنة الشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة وفي حلف شمال الأطلسي إلى أن واشنطن ستواصل دعمها لتحالفاتها القديمة وتبديد القلق حيال المخاوف من تقارب بين البيت الأبيض والكرملين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب ، قد تحادث هاتفياً في كانون الثاني/يناير مع ولي عهد أبوظبي ووعد “بتعزيز التعاون بشكل إضافي في محاربة الإرهاب”.