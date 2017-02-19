“الأحمر” يكسو مؤشرات “البورصة” الثلاثة في بداية التداول

انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة الكويت الساعة 15ر9 صباح اليوم الأحد بواقع 34ر11 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6813 نقطة و 66ر1 نقطة للوزني و01ر7 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 6ر7 مليون دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر70 مليون سهم تمت عبر 1447 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم الشركات (رمال) و(ع عقارية) و(اسمنت خليج) و(الإثمار) و(أجليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جيران ق) و(كويتية) و(أوج) و(حيات كوم) و(رمال) الأكثر ارتفاعا.