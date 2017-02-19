في أول ظهور علني منذ انفصالها عن براد بيت.. انجلينا جولي تروّج لفيلمها الجديد في كمبوديا

ظهرت الممثلة الأميركية انجلينا جولي في كمبوديا خلال العرض الأول لفيلمها الجديد (They Killed My Father)، وذلك في أول ظهور علني لها منذ انفصالها عن زوجها الممثل براد بيت في سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن أولاد انجلينا الست ظهروا بصحبتها في كمبوديا .

وقالت الصحيفة اليوم إن انجلينا التقت بملك كمبوديا نوردوم سيهاموني في مقر إقامته.

وتعتمد قصة الفيلم، الذي قامت انجلينا بإخراجه، على ما شهدته صديقة انجلينا واللاجئة الكمبودية السابقة لونج اون من أحداث وقت الحرب في كمبوديا.

وأشارت انجلينا إلى أن ابنها مادوكس، الذي تبنته عام 2002 من دار أيتام في كمبوديا، هو من دفعها لإخراج هذا الفيلم.

وقالت: «أردت أن أركز ليس فقط على الحرب ولكن على حب الأسرة وجمال كمبوديا، وفي حقيقة الأمر أردت أن أفهم ما قد يكون والدا ابني قد مرا به».

ولدى انجلينا وبراد بيت ستة أطفال، ثلاثة بالتبني وهم مادوكس وباكس وزهارا، وثلاثة بيولوجيين وهم شيلو وفيفيان ونوكس.