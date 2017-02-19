مؤسس حملة “أبناء مبارك”: لهذا أصبحت أدافع عن الإخوان

كشف سامح أبو عرايس – مؤسس حملة أبناء مبارك – أسباب تحوله للدفع عن جماعة الإخوان بعد أن اعتاد مهاجمتهم في العديد من المواقف.

وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”:”للي بيسألوني عن سبب دفاعي عن الإخوان رغم أني كنت بأهاجمهم زمان .. ببساطة اكتشفت مع الوقت وظهور الحقائق أنهم مظلومين .. والإنسان المحترم لما يكتشف أنه ظلم حد لازم يرد الظلم .. ولما يكتشف أنه غلط لازم يصحح غلطه .. ده مش عيب ولا تلون كما يعتقد البعض .. بالعكس ده قمة الضمير والثقة بالنفس .. لكن الكبر والعناد والتشبث بالرأي الغلط هو اللي عيب” حسب رأيه.