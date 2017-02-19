فضيحة: كيري جمع نتنياهو والسيسي وملك الأردن سرا في العقبة قبل عام

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما كشفته صحيفة هآرتس، الإسرائيلية، اليوم الأحد، حول مشاركته في قمة رباعية، عقدت العام الماضي، بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري في مدينة العقبة الأردنية.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة، عن نتنياهو، تأكيده اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، بصحة النبأ الذي نشرته هآرتس.

وأوردت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري عقد لقاء سريًا جمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، للحديث عن السلام في الشرق الاوسط.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين كبار سابقين في إدارة أوباما طلبوا عدم كشف أسمائهم، عن أن اللقاء عقد في فبراير 2016 في مدينة العقبة الأردنية.

وأوردت المصادر أن كيري، الذي غادر منصبه بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة الشهر الماضي، طلب من المسؤولين الثلاثة دعم ستة مبادىء لحل النزاع، عرضها في نهاية المطاف في خطاب ألقاه في ديسمبر الماضي.

ومن بين المبادىء التي طرحها كيري، الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مع إمكان تبادل الأراضي التي يتفق عليها الطرفان، وإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، واعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، وإعلان القدس عاصمة للدولتين.

وأضافت هآرتس أن «نتنياهو رفض اقتراح كيري، وقال إنه سيكون من الصعب الحصول على موافقة ائتلافه الحكومي»، الذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.