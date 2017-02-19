بعد الاعتداء”المدبر” عليه.. إدارة السجن ترفض نقل البراك للمستشفى رغم استمرار نزيفه من الأنف

قال المحامي محمد عبد القادر الجاسم: تعرض سجين الرأي مسلم البراك قبل قليل في السجن المركزي إلى اعتداء يبدو أنه مدبر.

البراك موجود الآن في عيادة السجن، ورغم استمرار النزيف من أنف البراك وطلب طبيب السجن نقله إلى المستشفى الا انه لم ينقل بحجة عدم وصول القوات الخاصة لنقله.

المعتدي كان في السجن التأهيلي وتم نقله إلى سجن ١ قبل أيام.

وتابع: على وزير الداخلية ضمان سلامة البراك في السجن، فالتفاصيل تشير إلى شبهة العمل المدبر والمخطط له.

وفقا للشهود، حضر المعتدي يوم أمس إلى المكان الذي اعتاد البراك المشي فيه، لكن البراك لم يكن موجودا لحظتها.

اليوم، وفي لحظة خروج البراك من الفسحة، تهجم المعتدي عليه وضربه على وجهه، قام البراك بدفع المعتدي مما أخل بتوازنه وكان يحاول تكرار الاعتداء.

التفاصيل تشير إلى أنه اعتداء مدبر.. لقد سبق أن نبهنا إلى وجوب ضمان سلامة البراك. المسؤولية الآن على وزير الداخلية.