قال النائب د. عادل الدمخي في تصريح خاص لـ أن زيارته اليوم والنائب محمد هايف بعد طلب من وزير الداخلية للإطمئنان على سلامة النائب السابق مسلم البراك بالدخول عليه في مستشفى الفروانية لدى الدكتور المعالج.

واكمل الدمخي: نطمئن الشعب الكويتي على سلامة “ابوحمود” فهو خرج من المستشفى عائدا الى السجن بعد ان جلسنا معه رفقة زميلي النائب محمد هايف واستمعنا منه لكافة تفاصيل الاعتداء.

وعن دور لجنة حقوق الانسان البرلمانية أجاب الدمخي: المجلس كلفنا بلجنة تحقيق في شؤون المؤسسات الاصلاحية بعد زيارتنا للسجن المركزي منذ قرابة الشهر واليوم استحدثت علينا حادثة الاعتداء على البراك وسوف نحقق بالأمر عاجلا مطالبين وزارة الداخلية بإنتداب خبراء قانونيين محايدين لمشاركتنا التحقيق من اجل سلامة وصحة سجناء الرأي كافة حتى لا تعم الفتن في المجتمع ويتم تفسير الاعتداء على غير مضمونه وصحته.