المحامي حمود الهاجري: ماحدث شروع بقتل #مسلم_البراك لأن المعتدي كان يحمل آلة حادة

روى المحامي حمود الهاجري تفاصيل الاعتداء الآثم الذي تعرض له سجين الرأي #مسلم_البراك في السجن المركزي.

وقال الهاجري عبر حسابه في “تويتر”: المتهم بالتعدي على مسلم البراك أقر بترصده لمسلم قبل أيام وهو منقول قبل اسبوع تقريبا من السجن التأهيلي نتيجة ارتكابه مخالفه ونقله كعقاب له، للسجن رقم ١ وهذا وجه الاستغراب اذ يفترض ان ينقل لسجن غير هذا السجن اذ لا يصح نقله الى عنبر قريب وملاصق لعنبر سجناء الرأي.

وأضاف الهاجري : وما حصل أنه قام بالاعتداء على مسلم وبعدها قام مسلم بدفعه وحاول عسكري كان موجودا وقتها لمنع المعتدي، وهنا المفاجأة بأن إصابة العسكري في يده اليمنى واليسرى مما يعني انه كان يحمل آله حاده معه وان الامر يتجاوز التعدي والضرب الى الشروع بقتل البراك.

وختم الهاجري: سنتواجد غدا في السجن المركزي لاجهاض اي تسويف وتمييع الاتهام للمعتدي والان اقول اننا سنتقدم ايضا بشكوى للنيابة العامة بالشروع بالقتل للبراك.