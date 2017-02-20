عناد المطيري: يد مأجورة تلك التي اعتدت على #مسلم_البراك انتقاما لقوى الفساد التي تهابه وهو في محبسه

قال الناشط السياسي عناد المطيري أن الإعتداء على الرمز الوطني مسلم البراك وبهذه الصورة المريبة لا يمكن أن يمر مرور الكرام وعلى الجميع حكومة ومجلس مسؤولية التأكد من سلامة البراك.

وأضاف المطيري عبر حسابه في “تويتر” : الرموز الوطنية مثل مسلم البراك حفرت اسمها وتاريخها في وجدان الشعب الكويتي وأي اعتداء عليه هو اعتداء على كل حر وشريف في هذا الشعب.

وأكد المطيري بأن اليد التي امتدت على مسلم البراك لا يمكن إلا أن تكون يد مأجورة مدفوعة حاولت – وستخسر – أن تنتقم لقوى الفساد من شخص ارعبها حتى وهو في معتقله.

وختم المطري : سجين.. لا يملك حريته.. ولا يملك أن يعطي شيئاً لأحد.. ومع ذلك تتوافد الجموع للإطمئنان عليه والهتاف له.. وضع لا يمكن أن يحلم به مندوب أو فاسد