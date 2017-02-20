سجناء الرأي يبدأون صباح اليوم إضرابا عن الطعام تضامنا مع #مسلم_البراك

استنكر سجناء الرأي في عنبر 3 أمن الدولة بالسجن المركزي 1 الاعتداء الآثم على سجين الرأي مسلم البراك، والذي عُرِف بدماثة الأخلاق واحترام جميع السجناء لشخصه.

وقال السجناء في بيان لهم وإنه لأمر مخيف أن يتم الاعتداء بهذه البشاعة والتي لولا العناية الإلهية لحدث مالا يحمد عقباه.

وأعلن سجناء الرأي الإضراب عن الطعام تضامناً مع سجين الرأي مسلم البراك بدءًا من صباح اليوم الاثنين 2017/2/20 لحين توفير الحماية الأمنية له كونه في عهدة وزارة الداخلية المستأمنة عليه، والجدية في إجراءات الشكوى وإعطائها رقماً جزائياً تمهيداً لتحويلها إلى القضاء ، وأن الغرض من السجن ليس امتهان كرامات النزلاء ، فما بالك بالاستهانة بحياتهم وأرواحهم .