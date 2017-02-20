“حشد” تدعو الى وقفة تضامنية ومؤتمر صحفي الليلة حول ملابسات الاعتداء على #مسلم_البراك

دعت حركة العمل الشعبي مساء الليلة الاثنين ٢٠١٧/٢/٢٠ بعد صلاة العشاء إلى وقفة تضامنية ضد الاعتداء الآثم الذي تعرض له سجين الرأي مسلم البراك ، وسيتخلله مؤتمر صحفي توضح فيه جميع ملابسات حادث الاعتداء.

وقالت (حشد) في دعوتها: يسرنا دعوة أبناء الشعب الكويتي والتيارات السياسية والحركة النقابية والناشطين السياسيين والقوى الشبابية.

و ذلك في ديوان البراك بالأندلس والدعوة عامة.