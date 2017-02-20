“حشد” تدعو الى وقفة تضامنية ومؤتمر صحفي الليلة حول ملابسات الاعتداء على #مسلم_البراك

دعت حركة العمل الشعبي مساء الليلة الاثنين ٢٠١٧/٢/٢٠ بعد صلاة العشاء إلى وقفة تضامنية ضد الاعتداء الآثم الذي تعرض له سجين الرأي مسلم البراك ، وسيتخلله مؤتمر صحفي توضح فيه جميع ملابسات حادث الاعتداء.
وقالت (حشد) في دعوتها: يسرنا دعوة أبناء الشعب الكويتي والتيارات السياسية والحركة النقابية والناشطين السياسيين والقوى الشبابية.
و ذلك في ديوان البراك بالأندلس والدعوة عامة.
تعليق واحد
ليت كل المشاكل نقالها فلاشات مثل موضوع مسلم كم من مشكله راح حقهاوالسبب مالها مثلكم يداعيلها بس لمسلم ورموزقليله تسلطون الضوء عليها