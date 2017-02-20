كواليس لقاءات السيسي ونتنياهو السرية

ذكرت مصادر أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي بمدينة العقبة، وكشفته صحف عبرية، لم يكن الوحيد من نوعه بل جرت لقاءات أخرى في هذا الإطار بينها لقاء جمع بين الرئيس السيسى والملك الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بمفردهم.

وأفادت المصادر أن اجتماعات أخرى عقدت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ومسئولين إسرائيليين في عدة عواصم عربية واتسمت بالسرية التامة، وفقًا لما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وكانت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية، قد نشرت أمس معلومات تخص اجتماع سرّي نظمه وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، جمع فيه نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، بهدف الحديث عن السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت مصادر رئاسية مصرية أن الاتصالات المستمرة بين السيسي ونتنياهو، لا يُعلن عنها لأنها عادةً ما تخرج من دون نتائج ملموسة، مشيرةً إلى أن السياسة المصرية ليس لديها ما تخفيه، لكن في الوقت نفسه ليس كل ما تقوم به من تحركات يتم الإعلان عنها، وذلك لإعطاء فرصة من أجل تحقيق نتائج أفضل.

وعلقت المصادر على البيان الرئاسي قائلةً إنه صيغة جرى التوافق عليها، خصوصاً بعد تلقّي عشرات الاستفسارات من وكالات الأنباء الأجنبية، لافتةً إلى أن الرئاسة كلفت سفير مصر في إسرائيل بنقل انزعاج الرئاسة المصرية وعدم رضاها عن كشف تفاصيل الاجتماع، بالرغم من السرية التي اشترطت قبل إجرائه حرصاً على العلاقات بين البلدين.