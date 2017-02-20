“ربع ساعة” حالت دون مواجهة العدساني والحريتي حول “الإيداعات”

قال النائب رياض العدساني، أنه أنتظر في مكتبه بمجلس الأمة لغاية الساعة 12.30 ظهرا ولم يأت أحد إلى مكتبه، ليغادر إلى اجتماع لجنة الميزانيات.

وكتب العدساني في تغريدة له: «الساعة 12:30 ولم يأتِ أحد لمكتبي والآن متوجه إلى اجتماع لجنة الميزانيات ومن عارض ما قلته عن الإيداعات عليه أن يتقدم بشكوى.. انتهى».

وبعد مرور 15 دقيقه وصل النائب والوزير السابق حسين الحريتي إلى مجلس الأمة ليتفاجأ بأن العدساني قد أنهى المهلة الممنوحة، وقال الحريتي أنه حضر خلال الوقت المتفق عليه ولم يتأخر وكان يريد المواجهة العلنية.

وقال: «إن موعدنا الساعة الواحدة ظهراً بعد صلاة الظهر، ومن يريد أن يواجه الشعب الكويتي فأنا أتيت اليوم الى بيت الأمة، وأوجه رسالتي إلى كل من يلعب سياسة.. أنا موجود ومن يتكلم فليواجهني».

وعرض الحريتي للصحافيين قرار النائب العام.