الدمخي: لا أملك عقارات في الكويت وطلبت قرضا لأني ضمن فئة من باع بيته

قال النائب عادل الدمخي :”اتهمت في جلسة مجلس الامة من النائب أحمد الفضل دون ذكر اسمي بأني استثمر 150 موقعا لصندوق إعانة المرضي واني استغل وضعي النيابي في هذا الاستثمار وهذا كلام كذب وافتراء ”

واعلن الدمخي انه يستثمر فقط “في 19 موقعا”, مشيرا إلى ان لديه “مصنع أغذية ويوفر عمالة مدربة”.

ولفت الى انه كان يعمل” في القطاع العقاري الي عام 2004 وحققت مكاسب مالية جيدة ومن ثم توجهت إلى قطاع التغذية حيث أسست شركة للتغذية وأمتلك فيها 39% , وأنا لست مديرا فيها ”

وأكد الدمخي :”ليس لدينا شي نخشه, وما أملك أي عقار داخل الكويت “,لافتا إلى انه تقدم اليوم لدي مدير بنك الائتمان لكي يحصل علي القرض الاسكاني لانه ضمن فئة من باع بيته، وذكر ان “لدي فقط شقة تمليك في تركيا “.

وتابع الدمخي:” لله الحمد نشتغل بالتجارة وايراد هذه الشركة سالفة الذكر يكفينا وليس لدينا اي دعم حكومي كما الاخرين”

وتساءل الدمخي :”لماذا محاربة صندوق اعانة المرضي وتكذبون علي العمل الخيري وتحاربونه هذا الصندوق الذي يعالج 10 آلاف حالة سنويا من الفقراء والمحتاجين واخواننا من فئة البدون “.

وأكد ان “في غضون 5 سنوات تم الانفاق علي المرضي مليون و600 ألف بينما مجموع ما قدمه الصندوق من خدمات 74 ألف خدمة موزعة علي المناطق الصحية إضافة إلى انشاء 23 نادي للطفل والعديد من الحضانات “.

وقال الدمخي :”هل الخصومة وصلت بهولاء إلى حد محاربة العمل الخيري والتشكيك فيه”, مناشدا صاحب السمو أمير البلاد ورئيس الوزراء ووزير الصحة “ضرورة دعم العمل الخيري واحموا الاطباء القائمين علي صندوق اعانة المرضي من خلال وجود صيغة تعاقدية فلا يعقل الهجوم علي وزير الصحة بسبب انه رفض اغلاق أحد المواقع “.

وأعلن انه لن يجدد العقد بالنسبة ل19 موقعا الخاصة بصندوق اعانة المرضي التي يورد إليها الاطعمة والمواد الغذائية.