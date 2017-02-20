وزير الصحة: فاسدون بـ “بالوزارة” لا أستطيع العمل معهم

بينما استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الصحة د. جمال الحربي بشأن قضايا الفساد، ولاسيما في «العلاج بالخارج»، علمت «الجريدة» من مصدر وزاري، أن الحربي أعرب عن استيائه من العمل مع وكيل الوزارة وبعض الوكلاء المساعدين وقيادات أخرى وأكد أن «بعضهم متورط في الفساد».

وقال المصدر إن الوزير الحربي أكد لمجلس الوزراء عدم استطاعته العمل والإصلاح في ظل وجود هذه الفئة التي تعوق عملية الإنجاز.

ومن «الصحة» إلى «أمن الدولة»، أقر مجلس الوزراء تعيين الشيخ مبارك سالم العلي مديراً للجهاز، في المداولة الأولى.