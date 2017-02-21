طهران لأنقرة: لصبرنا حدود

زادت تصريحات متبادلة أمس من حدة التوتر بين تركيا وإيران غداة إجماع إقليمي وأميركي تبلور في ميونيخ لمواجهة السلوك الإيراني في المنطقة.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران وسلمته مذكرة احتجاج على ما قالت إنها تصريحات «غير بناءة» أدلى بها كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان أوغلو اتهم إيران بالسعي لنشر الطائفية في سوريا والعراق. وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران «ستصبر على تركيا لكن الصبر له حدود».

في المقابل، وجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم انتقادات شديدة اللهجة للسلوك الإيراني، محذرا من أن «التركيز على الطائفية ستترتب عليه الكثير من الأضرار»، لافتا إلى أن السعودية ودول الخليج أيضا منزعجة من هذا النهج.