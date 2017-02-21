محليات

للمرة الأولى..مغردون يمنحون الوزير “حصانة شعبية” ودعما لافتا في مواجهة “الفساد”

محرر المحليات
منذ 12 ساعة
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تفاعل مغردون بشكل لافت مع ما تردد من أنباء عن الاستقالة “الشفوية” لوزير الصحة د.جمال الحربي في اجتماع مجلس الوزراء أمس بسبب عدم السماح له باإقالة بعض القياديين في الوزارة حسب قول النائب يوسف الفضالة.

وأجمعت التغريدات على الإشادة بجدية الوزير في محاربة الفساد في “الصحة” لدرجة أنه تخلى عن منصبه بسبب عدم السماح له بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخل الوزارة.

انتفاضة المغردين الداعمة للوزير طالبت النواب وحثتهم على عدم التخلي عن الوزير المستقيل والدفاع عنه ومواجهة الفساد الذي استشرى في وزارة الصحة على حد قولهم.. ورصدت بعض التغريدات المشاركة في الوسوم الخاصة بدعم الوزير.

الوسوم

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