للمرة الأولى..مغردون يمنحون الوزير “حصانة شعبية” ودعما لافتا في مواجهة “الفساد”

تفاعل مغردون بشكل لافت مع ما تردد من أنباء عن الاستقالة “الشفوية” لوزير الصحة د.جمال الحربي في اجتماع مجلس الوزراء أمس بسبب عدم السماح له باإقالة بعض القياديين في الوزارة حسب قول النائب يوسف الفضالة.

وأجمعت التغريدات على الإشادة بجدية الوزير في محاربة الفساد في “الصحة” لدرجة أنه تخلى عن منصبه بسبب عدم السماح له بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخل الوزارة.

انتفاضة المغردين الداعمة للوزير طالبت النواب وحثتهم على عدم التخلي عن الوزير المستقيل والدفاع عنه ومواجهة الفساد الذي استشرى في وزارة الصحة على حد قولهم.. ورصدت بعض التغريدات المشاركة في الوسوم الخاصة بدعم الوزير.

لأول مرة في تاريخ الكويت

الشعب يدافع عن وزير !

.#إستقالة_وزير_الصحة — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

#استقاله_وزير_الصحه وزير الصحة ألتزم بقسمه وابرأذمته .. وقدم استقالته هل يلتزموا نواب الأمة .. بقسمهم ويعلنوا استجواب رئيس الوزراء ' pic.twitter.com/PuJ5J6xh85 — صالح النصار (@ALNASAAR_77) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

نفوذ أصحاب الفساد أقوى من الوزير !#إستقالة_وزير_الصحة — مـَشٌعَلَ الَعَنّزي (@alsoomoq8) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

نفوذ أصحاب الفساد أقوى من الوزير !#إستقالة_وزير_الصحة — مـَشٌعَلَ الَعَنّزي (@alsoomoq8) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

#استقاله_وزير_الصحه :الشرفاء يستقيلون

الشيخ محمد صباح السالم

والحين الوزيرالحربي

ولأول مره الشعب يدافع عن وزير

سعادة الوزيرالشعب يشهدلك👍🏼🌹 — فالح بن خضير المطيري (@falehalkhudair1) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

#استقاله_وزير_الصحه

ما اجمل ان تكون حراً ولا عليك قيود

موقف مشرف وبطل لكل شريف مثلك

دكتور جمال الحربي pic.twitter.com/LXjTghQl4N — سعد الحربي (@sa3ad1124) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

#استقاله_وزير_الصحه

اقسم بالله وبشرف مهنتي وقسمي الطبي أن الفساد في وزارة الصحة عظيم لن ينتهي بإقالة وكيل أو استقالة وزير. — Farida Al Habib (@FaridaAlHabib1) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

#استقاله_وزير_الصحه

رجل شريف وضع مبادئه نصب عينيه ولم يجعل من نفسه شيطان اخرس#جمال_الحربي شكراً لك بقدر حجمك الكبير pic.twitter.com/hiD0Aln1AK — جراح المحيني (@jrah965) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

انتم مستوعبين حجم الكارثة ان وزير يستقيل عشان مو قادر يصلح بسبب وكيل وزارة فاسد!!#كلنا_جمال_الحربي #إستقالة_وزير_الصحة — العم / خورشد (@5orshd) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧

الشرفاء لاتستطيع العيش مع بيئة الفساد!

شكرا لدكتور:جمال الحربي موقفه يسجله

التاريخ#كلنا_جمال_الحربي#استقاله_وزير_الصحه pic.twitter.com/q4HnCbMc4o — احمد الميموني (@xSh3er) ٢٠ فبراير، ٢٠١٧