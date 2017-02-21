النصف: الحكومة تدافع عن القياديين الفاسدين في الصحة

حمل النائب راكان النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مسؤولية استقالة وزير الصحة د. جمال الحربي بعد رفض الحكومة إقالة القياديين المتورطين في ملفات فساد عرضها الوزير في اجتماع مجلس الوزراء.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن السياسة العامة لرئيس الوزراء منذ استجوابه لوزير الصحة السابق د. علي العبيدي تؤكد أن حماية الفاسدين هي المسطرة التي تسير عليها الحكومة، لافتا الى أن الحكومة دافعت عن الوزير العبيدي عبر ملايين الدنانير التي دفعت للعلاج بالخارج، واليوم تدافع عن القياديين ذاتهم وتضحي في الوزير الحربي.

وبين النصف أن الحكومة بأكلمها أصبحت متورطة في فساد الصحة وشريكة في جرائم الإعتداء على المال العام، مضيفا أن استمرار هذه السياسة تدمر البلد وستقوده الى مزيد من الدمار وهو أمر لن نقبل السكوت عنه.

وأضاف النصف أن القسم الدستوري يحتم علينا حماية الأموال العامة بعد أن تحولت الصحة الى مغارة علي بابا لقوى الفساد بحماية حكومية ولا يمكن الإقتراب منها، مبينا أنه سيبدأ مشاورات نيابية تجاه الخطوة القادمة ضد الحكومة بعد أن آثرت الوقوف مع الفساد ضد الإصلاح.