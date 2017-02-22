“الأشغال”: أمر تغييري ب 2.5 مليون دينار لعقد انجاز جسور الدائري الأول

طلبت وزارة الأشغال العامة من ديوان المحاسبة الموافقة على إصدار أمر تغييري بزيادة 2.5 مليون دينار لعقد مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية لطريق الدائري الأول: دسمان وشارع عبدالله الأحمد – المرحلة الثانية، على أن يتم تمديد مدة العقد 465 يوما وذلك للتعديلات على خطوط شبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة.

وقيمة المشروع 32 مليونا و555 ألف دينار، ويهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية على الدائري الأول، ويشمل إنشاء 3 تقاطعات حرة، و5 جسور سيارات، و3 أنفاق، و2 جسر مشاة، بالإضافة إلى إنشاء وتجديد شبكات الهاتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء وتجديد إنارة الشوارع وإشارات المرور مع توسعة الطريق الحالي بالاتجاهين مع هدم وإعادة إنشاء مسجد المطبة.

من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان 23 افتتاحا جزئيا حتى نهاية عام 2017، مؤكدا حرص القطاع على التنسيق مع الادارة العامة للمرور في جميع الافتتاحات المزمعة لضمان سلامة وأمان مرتادي الطرق في كافة المناطق. واشار الى ان ابرز تلك الافتتاحات على طريقي عبدالناصر والغزالي.