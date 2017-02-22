ميسي يشترط رحيل 3 لاعبين وانريكي لتجديد عقده مع برشلونة

ادعت صحيفة إسبانية، أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لنادي برشلونة الإسباني، قد اشترط رحيل 3 لاعبين بالإضافة للمدرب لويس انريكي، من أجل موافقته على تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

ووفقاً لصحيفة “دياريو غول” الإسبانية فإنّ ميسي قد طالب برحيل ثلاثة لاعبين من الفريق من أجل تمديد تعاقده مع نادي برشلونة ، خلال الفترة المقبلة، ويتعلق الأمر بالفرنسيين جيرمي ماثيو و لوكاس ديني، و البرتغالي أندريه غوميز.

ولم يتألق المدافع ماثيو كثيراً ضمن نادي منذ انضمامه لصفوف الفريق في عام 2014، أما الظهير الأيسر لوكاس ديني فقد التحق بالنادي الكاتالوني، الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وحصل على ثقة المدرب انريكي بدلاً من جوردي ألبا الذي يعد من اللاعبين المقربين لميسي، ونفس الوضعية تقريباً يعيشها متوسط الميدان أندريه غوميز الذي انضم لـ”البارسا”، الصيف الماضي لكنه لم يحظى الترحيب اللازم من اللاعبين على الرغم من دعم انريكي له.

وأشارت ذات الصحيفة، المدريدية لرغبة ميسي في رحيل المدرب لويس انريكي بنهاية الموسم الحالي، عقب الخسارة التاريخية التي مني بها الفريق أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة لحساب مواجهة الذهاب للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي الحالي مع برشلونة في يونيو 2018، ، وتسعى إدارة النادي الكاتالوني جاهدة لإقناعه بالتجديد، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت مؤخراً عن استعداد بعض الأندية الأوروبية الثرية دفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 250 مليون يورو، على غرار مانشستر سيتي الإنكليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي.