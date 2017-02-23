محليات

فنيس العجمي يشكر “مطارات الإمارات” لمشاركتهم الكويت الاحتفال بالأعياد الوطنية

منذ 16 ساعة
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توجه م. فنيس العجمي، بالنيابة عن لجنة مهرجان كويتي ويحتفل بداره، بالشكر الجزيل لمطارات دولة الإمارات لمشاركتهم إحتفالاتنا الوطنيه بعيدي الوطني والتحرير، مهنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي وكل المقيمين على هذه الارض الطيبة بتلك المناسبة السعيدة.

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2 تعليقان

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