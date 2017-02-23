فنيس العجمي يشكر “مطارات الإمارات” لمشاركتهم الكويت الاحتفال بالأعياد الوطنية

توجه م. فنيس العجمي، بالنيابة عن لجنة مهرجان كويتي ويحتفل بداره، بالشكر الجزيل لمطارات دولة الإمارات لمشاركتهم إحتفالاتنا الوطنيه بعيدي الوطني والتحرير، مهنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي وكل المقيمين على هذه الارض الطيبة بتلك المناسبة السعيدة.