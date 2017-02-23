دي ميستورا مهددا وفد المعارضة إلى”جنيف4″: “إن فشلت المفاوضات سيفعل الأسد بإدلب ما فعله بحلب

نقل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تهديد رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى المعارضة قائلا لنصر الحريري رئيس وفد المعارضة خلال اجتماع مغلق “إن فشلت المفاوضات سيفعل الأسد بإدلب ما فعله بحلب”. على ما أفاد مراسل “العربية” في جنيف.

وقال دي ميستورا للمعارضة إن الجلسة الافتتاحية ستعقد بمن حضر.

وأفاد مراسل “العربية” في جنيف أنه تم تأجيل الجلسة الافتتاحية من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي، وذلك إثر بعض الخلافات حول تشكيلة وفد المعارضة السورية.

كما أفاد بأن الهيئة العليا للمفاوضات عقدت اجتماعاً مغلقاً للخروج بموقف من طرح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إشراك وفود معارضة أخرى (وفدا موسكو والقاهرة) في المفاوضات.

وستعلن الهيئة مشاركة الوفد في الجلسة الافتتاحية من عدمه الساعة الخامسة بتوقيت جنيف. كما أكد مراسل “العربية” أن المعارضة ترفض منح وفد القاهرة صفة تفاوضية.

وهناك تضارب في الأنباء حول توجيه دعوة من الأساس لوفد موسكو. كما أشار المراسل إلى أن الهيئة العليا لم تؤكد مشاركتها بالجلسة الافتتاحية بسبب خلافات حادة مع دي ميستورا.

وكان دي ميستورا التقى صباح الخميس وفدي المعارضة السورية والنظام كل على حدة، لمناقشة جدول الأعمال.

وقال دي ميستورا إن مصير الأسرى والمفقودين سيبحث في محادثات جنيف4. وأضاف في تصريح صحافي مختصر من جنيف، قبيل الاجتماعات، أن تلك المحادثات لا بد أن تناقش مصير المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسراً، سواء من قبل النظام السوري أو فصائل المعارضة.

وكان مراسل “العربية” إلى جنيف أفاد في وقت سابق الخميس بوصول وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري ورئيس الوفد المفاوض في المعارضة نصر الحريري بشكل منفصل إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف المراسل أن نصر الحريري ويحيى قضماني من وفد المعارضة دخلا إلى الجلسة الثنائية الأولى مع دي ميستورا، والتي ستكون للتباحث حول جدول الأعمال، في حين غادر الجعفري مقر الأمم المتحدة بعد لقاء جمعه بالمبعوث الأممي.

وتنطلق الجولة الرابعة من محادثات جنيف حول الأزمة السورية، الخميس، وسط أجواء لا تشي بالكثير من التفاؤل، لا سيما بعد تصريح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستوراا الأربعاء بأنه لا يتوقع حصول اختراقات.

المعارضة تطالب بمفاوضات مباشرة

من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، سالم المسلط، مساء الأربعاء، في جنيف ، أن المعارضة تطالب “بمفاوضات مباشرة” مع النظام على أن تبدأ بمناقشة “هيئة حكم انتقالي”.

وقال المسلط لوكالة فرانس برس: “نطالب بمفاوضات مباشرة نحن هنا لنفاوض، لنبدأ بمفاوضات مباشرة تبدأ بمناقشة هيئة حكم انتقالي”.

كما أشار إلى أن المعارضة كانت قد طلبت إجراء محادثات مباشرة في الجولة الأخيرة في نيسان/إبريل.