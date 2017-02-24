محمد بن راشد يهنئ الكويتيين بالعيد الوطني عبر “رسائل نصية”

بعد أن استقبل مطار دبي الزوار الكويتيين بتوزيع هدايا والورود والأعلام الكويتية احتفاء بالعيد الوطني للكويت، وصلت رسائل نصية قصيرة إلى الكويتيين تحمل اسم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي ووزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم يبارك فيها للكويتيين في الاعياد الوطنية.

وقد وصلت الرسائل للكويتين عبر خطوط الهواتف التي تم توزيعها عليهم ضمن الهدايا التي قُدّمت لهم في مطار دبي في بادرة تعكس مدى عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والإمارات.

وجاء نص الرسالة التي وصلت للكويتيين عبر هذه الخطوط المهداة لهم كالآتي ” تحياتي ومحبتي لأهل الكويت ونبارك لكم ولأميركم أمير الإنسانية عيدكم الوطني الجديد, أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم “.