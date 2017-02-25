الجبير في بغداد بزيارة غير مسبوقة

أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد، كما التقى نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في العاصمة العراقية.

وأعلن الجبير بأنه سيتم تسمية سفير سعودي جديد لدى العراق خلفا للسفير السابق ثامر السبهان.

وكان الجبير وصل في وقت سابق إلى بغداد في زيارة هي الأولى له إلى العراق، ليجري محادثات مع مسؤولين كبار هناك.

ويلتقي الجبير أيضا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وأشاد رئيس كتلة الحل البرلمانية محمد الكربولي، بزيارة وزير الخارجية السعودي إلى العراق، معتبرا إياها “تأكيدا لعمق العراق العربي وفرصة ثمينة لتجسير العلاقة وإعادة بناء الثقة بين البلدين.”

وقال النائب الكربولي، إن “تزامن الزيارة مع انتصارات العراق على الإرهاب يبعث برسالة إيجابية عن رغبة الأشقاء العرب، ويوكد دعمهم للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب الدولي.”

وأضاف أن الفرصة باتت مواتية لحكومة العبادي كي يعيد العراق لحضنه العربي، فضلا عن استثمار الدعم العربي لإعادة بناء ما دمره الإرهاب، بعيدا عن سياسة المحاور والتنافس الإقليمي الذي لم يجلب للعراق سوى الدمار، بحسب قوله.