رسالة من “حمود الهاجري” لوزير الداخلية: هنا ستعرف حقيقة ما حصل لـ”البراك”

وجه المحامي حمود فهد الهاجري رسالة إلى وزير الداخلية خالد الجراح على خلفية حادثة الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك.

وجاءت رسالة الهاجري كالتالي:-

رسالتي لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والذي تأتي في اطار متابعته حادثة التعدي على مسلم البراك ولعلمي انه لن يقبل بها أكان التعدي على البراك او على غير البراك

اجمع قيادات السجن واسألهم بالاتي:

١ | على اي اساس تم تحويل السجين المعتدي على مسلم البراك من المركز التأهيلي الى السجن رقم ١ بينما الوضع الطبيعي ان يتم تحويله الى السجن شديد الحراسة باعتبار ان نقله كان بسبب سوء سلوكه قهل اصبح السجن رقم ١ يتلقى اصحاب السلوك السيئ؟

٢ | لماذا لم تتبع الاجراءات المتفقه مع النظام العام في ادارات السجن مع هذا السجين تحديدا وعلى اي اساس تم تحويل السجين المعتدي على البراك بورقه مكتوبه بخط الي وهي صورة وليست اصل للسجن قم ١ وتحديدا العنبر ٢ بينما الوضع الطبيعي كان يجب ان يحول للعنبر ٥ ولماذا تم اختيار العنبر ٢ تحديداً؟

٣ | ماهي الاسباب التي دفعتكم الى مخالفة النظام العام في السجن بعد ان قمتم بنقله من المركز التأهيلي الى السجن رقم ١ وتركتم وضعه في كمبيوتر السجن يوحي انه مازال في المركز التأهيلي؟

٤ | لماذا لم يحول كتاب نقله الى قسم العام في السجن بعد ان قمتم بنقله من المركز التأهيلي الى السجن رقم ١ وتركتم وضعه في كمبيوتر السجن يوحي انه مازال في المركز التأهيلي؟

٥ | لماذا لم يحول كتاب نقله الى قسم الخدمة الاجتماعية والصحية وهو القسم المسؤول من سجن لاخر؟ كما انني اتسأل هل يصح ان يقوم العميد عادل الابراهيم ويأمر باحضار المعتدي على البراك ويلتقي به ولا يكلالف نفسه عناء الذهاب للبراك ليطمئن عليه وعلى وضعه وما هي الرسالة التي اراد توجيهها وما الذي دار بينه وبين المعتدي على البراك!!

واخيراً اقول لك يا معالي الوزير انهم لن يستطيعوا الاجابة على هذه الاسئلة لسبب بسيط ان الاجابة عليها حتما سيفضح المستور وسيتأكد لك ان حادثة الاعتداء اطلاقا لم تكن مشاجرة كما يحاولون تصويرها بل هي تعدي مباشر مع سبق الاصرار ايضا

هذا وتفضل فائق الاحترام

المحامي حمود فهد الهاجري