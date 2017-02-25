اليابان تعدم 57 قردا تحمل «جينات غازية غريبة»

قامت حديقة حيوانات باليابان بقتل 57 قردا من سلالة المكاك اليابانية، وهو ما يقارب ثلث الأنواع الموجودة في الحديقة، بعد اكتشاف «جينات غازية غريبة» بها.

وأشار المسؤولون بالحديقة إلى أن «عملية الإعدام مسموح بها قانونيا، ووقعت عملية الإعدام في حديقة «Takagoyama Nature Zoo» الواقعة في مدينة فوتسو بمقاطعة تشيبا التي تبعد 45 كلم عن العاصمة طوكيو.

واكتشف المسؤولون بالحديقة أن من بين 164 قردا من سلالة المكاك اليابانية؛ تم اكتشاف إصابة 57 قردا وقد تم إعدامها جميعا بحقن قاتلة، وقال أحد العاملين بحديقة الحيوان إنه« سيتم عقد حفل تأبين للقرود في معبد بوذي في مكان قريب».

وقال المسؤولون إن الإعدام «لا مفر منه»، حيث تم إقرار هذه التدابير من أجل منع انتشار الإصابة في المستقبل.

وجرت عملية الإعدام لحماية البيئة المحلية، بعد أن أظهرت اختبارات الحمض النووي أنه تم تهجينها مع قردة المكاك ريسوسي التي يتم وصفها بأنها «أنواع غريبة غازية في اليابان».

وتعد قرود المكاك، وموطنها الأساسي اليابان، واحدة من عوامل الجذب السياحي في اليابان، وتتعرض هذه السلالة من القردة لخطر الانقراض مما يستدعي الحفاظ عليها، فضلا عن أن تعرضها لـ«التهجين» مع قردة المكاك ريسوسي في مقاطعة تشيبا يعد أحد التهديدات الرئيسية التي تتعرض لها هذه السلالة من القردة.

وذكرت صحيفة يابانية محلية أنه سيتم الاحتفاظ بالـ107 قرود المتبقية في الحديقة، ووعد المسؤولون بإجراء فحوصات الحمض النووي على المواليد الجدد لهذه السلالة من القردة.