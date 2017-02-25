قابلت عباس في بيروت.. أحلام تهدي الكويت في عيدها الوطني أغنيتين

أغنيتان هما هديّة فنّانة العرب أحلام للكويت بمناسبة عيدها الوطنيّ وعيد التحرير، وزيارة مفاجئة لها لجناح الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أثناء زيارته لبيروت مساء أمس.

أصدرت النجمة الإماراتيّة أحلام أغنية “حلوة وما مثلج” كمعايدة منها للكويت بمناسبة الأعياد الوطنيّة وذكرى التحرير. الأغنية من كلمات وألحان عبد الرحمان العثمان، وتوزيع بدر كرم.

الأغنية هادئة، وفي صوت أحلام الكثير من النغمات الحنونة التي تعبّر عن حبّها الكبير للكويت، وتقول كلمات الأغنية:

حلوة وما مثلج … نلف نلف ونرجع لج

يا نور وشمعة الدنيا… وأحلى وأغلى ما عندي

قلوب الشعب لج قالت… أنا كويت وقدّي

صُباح الخير قلناها… وحتّى الطير غنّاها



ودعيت الله يا بلادي … وطني الكويت سلمت للمجد

هذا وسبق إصدار هذه الأغنية، إصدار فيديو كليب لأغنية “يالوطن يالزبرقان” التي صوّرتها صاحبة لقب “الملكة” لصالح إحدى شركات الإنترنت الكويتيّة كمعايدة من الأخيرة للشعب الكويتي. وشارك أحلام هذه الأغنية نجم ستار أكاديمي بشّار الشطيّ، علماً أنّ الأغنية من ألحانه، ومن كلمات يوسف الشطّي، وقد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج خالد الرفاعي.

وتقول كلمات الأغنية:

كنت احسب ان العجايب سبع و اثريها ثمان .. قدرة الله كيف رسى ديرتي مثل الجبل

أسكنوها آمنين و قد سكناها بأمان .. ذي مشيئة من خلقني بالعجل أو بالأجل

الربيع و له أوانه و الشتا هم له أوان .. و ديرتي في كل فصول العام تزهى بالنفل

ما أحبج والله اني ما أحبج بس عشان .. إنتي أبلغ من معاني الحب و حروف الجمل



ياعنيدة يا مديدة يالنجم يالزبرقان .. يالشديدة يالزهيدة يالعتيدة كالنخل

هذا وزارت أحلام مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أثناء تواجده في العاصمة اللبنانيّة بيروت بعد إنتهاء عرض الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج “أراب أيدول”، وأكّد لها عبّاس بأنّه يتابعها من خلال برنامج “آراب أيدول” فأجابته أحلام بأنّها تعتبر ذلك شهادة منه”.