الهندي “بوصباح” يشتري رقم جوال بـ 4.5 ملايين درهم إماراتي

دفع رجل الأعمال الهندي بالويندر ساهاني الشهير بـ “بو صباح”مبلغ 4 ملايين و520 ألف درهم إماراتي مقابل شراء الرقم المميز (0588888888) الخاص بإحدى شركات الاتصالات الإماراتية،

وكان “بو صباح” قد اشترى رقم لوحة سيارة مميزة “D 5 دبي” بمبلغ 33 مليون درهم إماراتي، في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي في شهر أكتوبر من العام الماضي.

ووفقا لصيفة “البيان”، فإن بالويندر ساهاني، المعروف باسم أبو صباح، هو صاحب شركة (آر إس جي) الدولية، وهي شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في دولة الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة. كما يعرف بعشقه لجمع الأرقام المميزة والفريدة من نوعها.