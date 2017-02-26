يعقوب شاهين ثاني فلسطيني يفوز بلقب أراب أيدول

شهدت ساحات مدينة بيت لحم احتفالات حاشدة بعد إعلان فوز الفلسطيني يعقوب شاهين بلقب برنامج المواهب الغنائية العربية الشهير “أراب أيدول” في موسمه الرابع، ليكون الفلسطيني الثاني الذي يفوز باللقب بعد مواطنه محمد عساف الذي تم تتويجه في الموسم الثاني للبرنامج .

وفي ختام رحلة شاقة من المنافسات، تغلب شاهين، بحصوله على أكبر نسبة من تصويت الجمهور، على مواطنه أمير دندن واليمني عمار محمد في نهائي البرنامج ذي الشعبية الكبيرة والذي تم بث حلقاته المباشرة من استديوهات شبكة “إم.بي.سي” التليفزيونية السعودية في بيروت.

وأقيمت الحفلة الختامية من حلقة آراب آيدول في استديوهات قناة إم.بي.سي في بيروت وأحيتها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ورغم أن الفوز جاء عبر احتساب أصوات الجماهير إلا أن لجنة الحكام وجدت نفسها في حيرة من أمرها أمام ثلاثة مرشحين وصلوا إلى الحلقة الأخيرة وهذا ما عبّر عنه أعضاء لجنة الحكام المؤلفة من الفنانين الإماراتية أحلام واللبناني وائل كفوري واللبنانية نانسي عجرم والمصري حسن الشافعي.