رفع 10 أطنان من مخلفات المطاعم يومياً في «المباركية»

نفذت مراقبة النظافة العامة التابعة لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة حملة تنظيف لأسواق المباركية، حيث أسفرت عن رفع 10 أطنان من مخلفات المطاعم وتبديل 300 كيس قمامة يومياً.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالعاصمة مشعل العازمي أن «الحملات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بتكثيف الحملات لرفع مستوى النظافة»، مشيراً إلى أن «الحملات سوف تستمر وتشمل كل المناطق التي تقع تحت مسؤولية محافظة العاصمة».

بدوره، أكد مراقب عام النظافة جمال الفضلي اللاحم أنه «تم رفع حمولة 10 أطنان يومياً من مخلفات المطاعم بمنطقة المباركية وتبديل 300 كيس مخصصة للقمامة، إلى جانب كنس الشوارع».

وأضاف إن «مراكز النظافة بالمراقبة قاموا بعدة حملات نظافة أسفرت عن رفع 600 كيس قمامة اشتملت على 200 كيس من جزيرة عوهه، و200 كيس من جزيرة مسكان، و200 كيس من الجسور وطرق المشاة بعد تنظيفها وغسيلها».

وتابع إنه «تم تحرير 7 مخالفات لباعة متجولين مقابل سوق الجمعة، بالإضافة إلى رفع وإزالة 5 سيارات مهملة و6 طراريد وإرسالها لموقع حجز البلدية».