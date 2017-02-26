بعد 11 سنة في الغيبوبة.. 4 جراحين يجرون عملية معقدة لنجل الأمير خالد بن طلال

كشف الأمير خالد بن طلال أن 3 جراحين أمريكيين وجراح إسباني سيصلون إلى المملكة العربية السعودية الثلاثاء القادم، للوقوف على الحالة الصحية لنجله الأمير الوليد.

وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إنه في حال قرر الفريق الجراحي إجراء المرحلة الأولى من العملية الجراحية لإيقاف النزيف من رأس الأمير الوليد بالتنسيق مع الفريق الطبي بالمستشفى التخصصي؛ فسيتم إجراؤها يوم الخميس القادم الموافق 2 مارس 2017.

يشار أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وأعلن في ديسمبر الماضي قرار الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس.